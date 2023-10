Ce nouvel espace accueillera deux classes de 48 m2, un réfectoire multifonctions, des sanitaires dont un accessible aux personnes à mobilité réduite. Il permettra ainsi d’apporter plus de confort et de modernité à la centaine d’élèves qui fréquentent l’établissement scolaire. Le budget de ces aménagements s’élève à un peu plus d’un million d’euros, subsidié à hauteur de 88%.