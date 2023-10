Le fabricant de châssis Heinen Doors, de Malmedy, a reçu une certification en entrepreneuriat durable

Une cérémonie était organisée jeudi soir à Spa dans le cadre du gala de la CCI Liège Verviers Namur. À cette occasion, plusieurs entreprises se sont vues remettre une première certification en entrepreneuriat durable. "Six entreprises liégeoises ont réussi cette première étape: l’agence de marketing digital et de communication Visible (Herstal), le fabricant de portes et châssis en acier Heinen Doors (Malmedy), le spécialiste du recouvrement de créances Eurofides (Rocourt), le réparateur de moteurs électriques et d’alternateurs pour l’industrie Travelec (Herstal), l’Ordre des barreaux francophones et germanophones Avocats.be (Eupen/Bruxelles) et Etilux (Liège), fournisseur de solutions de marquage et d’étiquetage, adhésifs et emballages, de traçabilité et d’audiovisuel.", indique la Chambre de Commerce et d’Industrie, dans un communiqué.