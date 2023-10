La vie d’une pisciculture n’est pas un long fleuve tranquille. Depuis les années 2000, un tiers des producteurs ont même disparu en Belgique tant le secteur est en proie à des difficultés. Dans ce contexte, une aide de l’Europe est indispensable pour la survie des éleveurs, comme la pisciculture Mathonet.

Elle accueillait ce vendredi une délégation de fonctionnaires de la Commission européenne pour leur faire découvrir leur exploitation à taille humaine, mais aussi ses difficultés. "La Commission a dema ndé, dans le cadre d’une journée de réunion, de savoir s’il était possible de visiter une pisciculture wallonne et voir quels types d’outils sont utilisés dans une structure plus artisanale, détaille Olivier Mathonet. Ils peuvent ainsi se rendre compte de la spécificité du terroir wallon en termes d’aquaculture. On montre que l’on essaie de travailler en synergie avec les pouvoirs locaux, régionaux, provinciaux et européens pour répondre aux challenges de demain, dont le dérèglement climatique et la qualité de l’eau. Le tout avec ce que l’Europe va devoir mettre en place pour la survie de nos types d’exploitation."

Car actuellement, le secteur aquacole navigue entre deux eaux. "Il faut une adaptation réglementaire en fonction des exploitations et une amélioration continue du suivi sanitaire des exploitations. Car une truite élevée en Espagne va grandir plus vite qu’en Wallonie. On sera forcément plus cher sur le marché mais il faudrait aussi expliquer aux consommateurs ce qu’ils ont dans leur assiette. Car, par exemple, on commercialise une centaine de tonnes de truites par an alors que certaines unités de production sur des pays du sud de l’Europe en sont à un demi-million de tonnes par an. Avec un bien-être animal bien différent dans les réglementations selon les pays."

Dans les défis du futur à gérer avec l’Europe, Olivier Mathonet pointe en premier "le changement climatique. Cette année, nous avons eu de l’eau en quantité. Mais les dernières années ont été effrayantes en termes de débit de rivière et de température de l’eau. Ensuite, il y a le fait de s’assurer des marges en commercialisant de nouveaux produits avec une bonne communication. Car il y a truites… et truites, comme en voitures où il y a des Porsche et des Lada. Ici, la qualité est là et il est préférable de manger mieux et moins que l’inverse."