La ferme Lejoly à Ligneuville ouvre sa fromagerie dès ce samedi (photos)

Depuis 1993, Serge Lejoly a repris la ferme laitière familiale, située sur les hauteurs de Ligneuville. À partir de ce samedi, sa compagne qui l’a rejoint à l’exploitation depuis le début des années 2000, Isabelle Pinson, proposera une gamme de fromages à la vente tous les samedis entre 10 h 30 et 13 h 30. "Je voulais pouvoir aller jusqu’au bout du produit et ne pas tout envoyer à la laiterie. Le lait qui ressort de la laiterie, ce n’est plus vraiment le même lait… Je voulais garder le lait tel qu’il est quand il sort du pis de la vache et pouvoir le transformer directement, chaud, pour en faire moi-même un produit fini que je peux proposer aux gens du coin ", souligne-t-elle.