La brasserie Val-Dieu organise un Oktoberfest à La Scène

Les participants – plusieurs centaines de personnes sont déjà inscrites – pourront y déguster de la Val-Dieu brassée exclusivement pour l’occasion et servie dans de grandes pintes. Pour tenir le coup, un repas typique sera servi sur les longues tables qui ont fait la particularité et le charme de l’Oktoberfest.

Côté animation musicale, l’orchestre allemand Koitaboch Musi, qui débarquera avec un décor et des instruments traditionnels, garantira une immersion totale. Enfin, les DJ’s Archibald & David Body clôtureront la soirée.

Afin d’assurer la sécurité des convives, un système de navettes gratuites a également été mis en place entre Malmedy, Theux et Battice. Il est évidemment recommandé aux participants d’enfiler leur plus belle tenue bavaroise pour coller encore plus au thème.

Plus d’informations: https ://www.val-dieu.com/event/