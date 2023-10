Une nouvelle équipe dès le 1er novembre Chez Remy, à Xhoffraix

Et elle pourra refermer ce chapitre de sa vie sur la pointe des pieds, comme elle souhaite, et en toute sérénité puisqu’elle a trouvé les personnes idéales pour reprendre "son bébé" dès le mercredi 1er novembre. Il s’agit de Mayrine, Murielle et Robert Lejoly, originaires de Robertville. Mayrine, 28 ans, la fille, officiera en cuisine (elle a suivi une formation en petite restauration) tandis que Murielle, la maman, s’affairera en salle. Robert, enthousiasmé par le projet, viendra en renfort. "Que ça marche autant que pour moi, c’est tout ce que je leur souhaite, lance Chantal Nailis, qui travaillera jusqu’au dimanche 29 octobre. Quand elles se sont présentées, le courant est tout de suite passé. Je suis vraiment contente que ce soit elles qui reprennent la taverne."

©EdA J.Wo.

La même offre, la même convivialité

"Ma fille rêve de ça depuis toujours. Pour ma part, j’ai fait jusqu’ici une carrière dans le commercial et dans l’administratif. Cela me disait bien, pour ma dernière ligne droite vers la pension, d’être un peu plus au contact des gens", confie Murielle Lejoly. Tombées sous le charme de Chez Remy, mère et fille ont donc bien l’intention de garder cet écrin intact. "On ne veut pas chambouler les gens ni enlever l’âme du lieu", rassure-t-elle. L’espace épicerie et point tourisme seront aussi conservés. En plus d’un plat du jour qui évoluera au rythme des saisons, elles comptent instaurer deux formules "petit-déjeuner" pour le samedi et le dimanche. "Et on continuera de fermer le lundi et le mardi. À terme, on aimerait ouvrir un jour en soirée le week-end."

La famille Lejoly tient vraiment à entretenir le côté convivial et en toute simplicité de cette taverne de village. Pour rappel, Chez Remy est le point de départ de multiples balades mais aussi de la chasse aux trésors de Xhoffraix (accessible encore jusqu’au 13 novembre). La terrasse jouit aussi d’une plaine de jeux et d’une jolie vue sur la piste de ski.