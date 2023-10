Le Foyer malmédien: un siècle d’histoire

"La vallée de la Warche présentant un grand espace urbanisable en aval de la ville entre l’actuelle avenue des Alliés et la route de Falize, c’est tout naturellement que les maisons du Foyer s’y développèrent, détaille René Dosquet. C’est ainsi qu’en moins de 10 ans, 64 logements y furent construits. Puis, pendant la seconde guerre mondiale, de nombreuses maisons de Malmedy furent détruites ou endommagées. Dès lors, les besoins en logements étaient très importants. En 1946, le ministre de la Reconstruction Jean Terfve lança le programme des"Chantiers Nationaux"et permit ainsi au Foyer de bénéficier d’importants emprunts garantis par l’état. Cinquante maisons furent construites dans le quartier des Grands Prés au bout de la route de Falize."

Depuis, de nombreuses autres habitations ont été créées, achetées ou même revendues. Sans oublier que depuis le 1er janvier de cette année, le Foyer malmédien a fusionné avec la partie francophone de Nosbau, Nos Cités. Renommée Fagnes et Plateau, cette nouvelle structure, regroupant cinq communes du nord de notre arrondissement (Aubel, Baelen, Plombières, Thimister et Welkenraedt) et six communes du sud (Malmedy, Stavelot, Stoumont, Trois-Ponts, Waimes et Lierneux), ne compte désormais pas moins de 1002 logements.

Quant au futur, qui se fera sans le nom du Foyer malmédien, plusieurs défis attendent pour cette vénérable institution. "Nous avons par exemple un vaste plan de rénovation des logements les plus énergivores pour atteindre le PEB B, continue Lambert Demonceau, le président de Fagnes et Plateau. L’enveloppe extérieure de 200 logements, donc avec l’isolation, le changement des châssis,… va être remise à neuf. Nous avons eu un subside de 7 millions d’euros mais nous devons également 7 autres millions à sortir pour financer le tout. Enfin, on aimerait voir la boucle se boucler avec la rénovation prochaine par la Ville de la villa Steisel à Malmedy, future maison du logement."