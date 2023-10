Les commerçants de Malmedy pourront prochainement bénéficier d’un audit gratuit

Le ministre wallon de l’Économie Willy Borsus (MR) a présenté, vendredi dernier à Charleroi, le programme Formaction-Commerces, un nouveau dispositif qui va permettre d’ici à 2025 aux commerçants de proximité de 15 villes et communes wallonnes de bénéficier gratuitement d’un audit de leurs activités et, dans la foulée, éventuellement d’un plan de formation et d’un plan d’actions personnalisé.