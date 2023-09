Notaire à Malmedy, Florence Godin décrit les tendances notariales actuelles (immobilier, mariage, testament...)

Dans la région de Malmedy, mais c’est le cas ailleurs aussi, les familles ont des terrains et elles estiment que, compte tenu du contexte économique actuel, l’argent est beaucoup mieux placé dans un terrain que dans les banques. Les gens ne souhaitent plus vendre, tout simplement. Ils se disent que leur argent est investi dans la terre et que, dans le pire des cas, la valeur restera constante. L’absence d’offre est donc un paramètre important.

Ensuite, les choses se compliquent avec l’augmentation des taux d’intérêt et avec l’augmentation du prix des matériaux de construction. On a de jeunes clients qui ont acheté un terrain il y a 2-3 ans, qui ont commencé à construire mais dont le projet n’a pas encore abouti. La situation est vraiment très compliquée. De plus, il y a souvent des seconds crédits qui sont nécessaires mais qui créent une situation financière délicate. Il y en a qui suspendent carrément leur projet car tout est devenu plus cher.

Acheter un terrain et y faire construire la maison de ses rêves, c’est un luxe?

C’est au minimum un luxe. Je suis une grande stressée du crédit, personnellement, mais quand on voit le montant qu’il faut emprunter… C’est assez impressionnant. Il faut rembourser 1 500 - 2 000 € par mois, mais il faut aussi manger et assumer les frais du quotidien. Les crédits actuels sont sur 25 ans – sur 20 ans, c’est devenu beaucoup plus rare – et les banques prêtent moins. Donc, si la banque a dit oui, on est pratiquement sûr que ça devrait tenir la route sinon la banque vous aurait envoyé balader. Parfois, je rassure les gens en leur disant que si la banque a accordé le crédit, c’est que ça va aller. Mais on le constate aussi, objectivement, acheter sans l’aide des parents, ça devient très compliqué.

Pour les jeunes, c’est assez démoralisant, non?

Je pense qu’on est face à une génération du tout, tout de suite. Avant, on économisait, on achetait une maison à rénover, on était capable de rénover de suite ou on économisait de nouveau pour rénover. Maintenant, c’est « J’achète une maison toute faite et je veux aussi partir en vacances chaque été ». C’est démoralisant dans le sens où ce n’est pas possible d’avoir tout, tout de suite, à moins d’être Crésus, et c’est assez exceptionnel.

Aujourd’hui, on a beaucoup de jeunes qui achètent leur terrain et qui construisent leur maison en faisant quasiment tout par eux-mêmes. C’est très rare quand ils font tout faire par des entreprises extérieures. Pour eux, ça implique 2 ans sans week-end et sans vacances. Ces jeunes sont tout le temps dans leur construction. C’est très courageux. C’est finançable, oui, mais ça demande un investissement personnel.

Et la vente de biens existants, elle se porte bien?

De nouveau, ici aussi, il y a moins d’offre car les gens restent de plus en plus dans leur maison. Les gens pensent à leur futur, notamment à la retraite et au fait de devoir payer une maison de repos. Ils disent qu’ils vendront à ce moment-là. Beaucoup savent que la valeur de leur maison restera au minimum stable donc ils la gardent le plus longtemps possible.

En cas de séparation par exemple, dans plus de 80 % des cas, un des deux conjoints tente de conserver le bien, notamment parce que reprendre, c’est moins cher que d’acheter du neuf. Proportionnellement, c’est rare quand c’est vendu.

La diminution de l’offre à vendre pour les terrains est exacerbée mais la problématique est la même sur les biens existants. Par contre, ce qu’on voit pas mal, c’est la vente d’immeubles de rapport car les parents souhaitent aider leurs enfants. Là, il y a des biens qui se vendent.

Mais aujourd’hui, il y a un certain ralentissement, en effet, ce n’est plus la folie des deux dernières années.

Une folie qui s’est justifiée comment?

Ici, dans la région, c’est le point de vue touristique. Avec le Covid, les gens ont beaucoup aimé avoir leur jardin; dans les grandes villes, c’était compliqué. Les gens se sont jetés sur les maisons à vendre et à affecter à une seconde résidence. Sur les communes de Waimes et de Malmedy, il y a eu énormément de ventes à des « non-locaux » et ce point de vue touristique était ennuyeux parce que ça a provoqué une forte augmentation des prix, avec un moins bon accès aux biens pour les jeunes de la région. Aujourd’hui, les prix se tassent, heureusement car j’ai vu des prix fous, qu’on ne comprenait pas toujours.

" On le constate aussi, objectivement, acheter sans l’aide des parents, ça devient très compliqué. " ©Jacques Duchateau

Aujourd’hui, vous diriez qu’investir dans un bien immobilier est encore un bon filon?

Filon, je ne sais pas mais je pense que c’est toujours utile d’acheter sa résidence principale, rien qu’en programmation de la retraite. C’est se dire OK, je vais payer l’équivalent d’un loyer – il ne faut pas que la mensualité du prêt dépasse de beaucoup un loyer pour ne pas être dans une situation financière délicate – mais ce sera mieux qu’un loyer car la mensualité du crédit, pour autant qu’elle soit fixe, sera constante. Compte tenu de l’inflation, la mensualité coûtera de moins en moins cher. Au début, ça peut sembler lourd comme investissement, mais, après, ça deviendra proportionnellement plus léger qu’un loyer puisqu’un loyer est indexé. Au moment de la retraite, à part le précompte immobilier et les assurances, on habitera « gratuitement » chez soi. Et s’il faut aller en maison de repos, on pourra vendre et avoir un capital pour la financer. Dans ma clientèle, ça se voit, les gens ont acheté pour avoir ce confort-là après. Et beaucoup le confirment avec le temps. Donc je ne dirais pas que c’est un filon mais je dirais que ce n’est pas stupide.

La tendance des Belges qui achètent un bien à l’étranger, elle croît?

Je pense que cette impression vient du fait que les gens le disent plus. Nous, on est confrontés à l’achat des secondes résidences au moment où les clients font un crédit hypothécaire en Belgique pour financer l’achat à l’étranger mais avec une garantie sur l’immeuble belge. On en a quelques-uns mais la plupart se font par reprise d’encours (NDLR : la réutilisation du capital déjà amorti d’un crédit hypothécaire existant), donc sans passer par le notaire.

Les clients qui me parlent de leur seconde résidence, j’ai rarement l’impression que ça date d’hier mais plutôt qu’ils ont ça depuis plusieurs années et, accessoirement, ils en parlent. Je ne sais pas s’il y a une grande augmentation de cette tendance mais je pense qu’il y a plus de gens qu’on ne le croit qui ont une seconde résidence.

« Ce que nous apprécions, c’est que les personnes viennent se renseigner »

Quand on pense aux missions notariales liées à la vie de famille, on a l’image du notaire qui rédige un testament. En 2023, il a encore la cote?

Il y a plein de gens qui font leur testament car quand on n’en fait pas, c’est l’application de la loi qui prévaut. Cela veut dire que ce sont l’époux, les enfants, les parents, les frères et sœurs qui héritent mais toute une série de personnes ne souhaitent pas l’application de la loi et le font savoir via le testament. De manière générale, pour les familles « classiques » composées des parents et des enfants, les parents ne font pas de testament car l’entente est bonne.

Le testament est intéressant et nécessaire dans plusieurs cas. D’abord, quand il y a un problème d’entente avec un enfant et que la personne aimerait diminuer ce que ce dernier va recevoir. Pour ceux qui n’ont pas d’enfant, le testament est rédigé pour que ce ne soient pas les frères et sœurs, les neveux et nièces qui héritent de la même manière parce que la personne veut choisir que l’un ou l’autre reçoive plus ou que ce soit une tout autre personne qui reçoive tout. Enfin, il y a rédaction d’un testament pour la programmation successorale, pour tenter de payer moins d’impôts, surtout en ligne indirecte. On essaie ainsi que la personne désignée dans le testament puisse avoir le maximum, compte tenu de ce que l’État va percevoir. C’est pour ces cas-là que le testament est utile. Si c’est pour dire « Je veux que mes enfants reçoivent la même chose », là, on dit aux gens de ne pas en faire un car ça va représenter des frais inutiles.

Ce qu’on nous demande beaucoup, ce sont les donations, les dons du vivant.

Pourquoi?

Souvent, cela concerne un bien immobilier. Cela veut dire que la personne qui fait la donation en garde l’usufruit, garde le droit d’habiter la maison jusqu’à la fin de ses jours ou de la louer et de percevoir des loyers. C’est donc donner un bien en nue-propriété à tous ses enfants. Ça rentre dans le cas de la programmation successorale qui fait que la transmission de cet immeuble par donation, après le décès, sera moins taxée. Ces donations servent donc à économiser de l’impôt.

" Si c’est pour dire « Je veux que mes enfants reçoivent la même chose », là, on dit aux gens de ne pas en faire un car ça va représenter des frais inutiles. " ©Richard Villalon - stock.adobe.com

Pourquoi préparer sa succession de son vivant? Quel argument est avancé?

Dans la plupart des cas, dans les donations, c’est une problématique fiscale qui est avancée, très clairement. Le côté « Je veux régler tous les problèmes qui pourraient survenir après ma mort », c’est ce qu’on va retrouver dans le pacte successoral, dans lequel on va retrouver la donation. Ce pacte, c’est ce qui va permettre d’apaiser tout conflit.

On y retrouve quoi dans ce pacte?

Dans ce pacte, on mentionne toutes les donations et tous les avantages qui ont été donnés par le parent aux enfants. Pour ce pacte, doivent donc comparaître le parent ou les parents et tous les héritiers. C’est une démarche assez longue car on va lister tout ce qui a été donné à tout le monde et tout ce qui est considéré comme un avantage. Par exemple, à tel enfant, j’ai financé des études à Harvard. Ces avantages ne sont pas repris dans la loi, c’est à la famille de dire ce qu’elle considère être un avantage. On décrit ainsi un équilibre, propre à chaque famille, et en fonction de ça, chacun déclare qu’untel ou untel doit recevoir une certaine somme d’argent.

Au terme de ce pacte, qui est un document signé, la porte est fermée sur le passé et on peut envisager le futur. Ici, évidemment, on touche à l’hyper-émotionnel. On donne la possibilité de faire un bilan et, en tant que parent, c’est la possibilité de s’exprimer, de justifier un éventuel geste : « Tiens, j’ai donné ça à ton frère parce que…». Dans ces dossiers, on est dans le cœur, en plein.

Parlons du couple. Le mariage a-t-il toujours ses adeptes?

Oui. Le mariage est un contrat comme un autre. Parfois, les gens se marient parce que le notaire l’a dit car, oui, dans certaines situations, c’est la manière de permettre à l’autre de devenir propriétaire avec des droits d’enregistrement extrêmement bas. On ne provoque pas des dizaines de mariages par an avec cet argument, mais c’est une option qui existe. Sur le plan fiscal, comme le mariage et la cohabitation légale sont identiques, ça ne change pas les choses de ce point de vue. Dans la réalité, beaucoup de couples sont cohabitants légaux, donc, en termes de fiscalité pure, ils sont considérés comme des époux. Le mariage n’aura pas un effet fou à ce niveau-là.

En fait, quand un couple vient nous voir avec une problématique, on essaie de travailler avec tous les instruments que la loi met à disposition. Si le mariage nous donne l’effet espéré, on le dit mais on ne force personne à se marier.

Le mariage est-il plus ou moins encadré par un contrat de mariage?

Je pense que c’est stable. Ce que nous apprécions, c’est que les personnes viennent se renseigner chez nous. Le conseil chez le notaire est gratuit. On préfère qu’on vienne nous poser la question car dans la majorité des cas, la solution, c’est de ne pas faire de contrat de mariage.

Ce qu’on constate aujourd’hui quand on fait un contrat de mariage, c’est qu’on fait de plus en plus un régime de séparation des biens avec participation aux acquêts. Avec la seule séparation des biens, quand il y a un très riche et un très pauvre dans le couple, alors que les deux se sont autant investis dans la relation, c’est délicat. La participation aux acquêts permet à chacun de gérer seul son patrimoine et quand il y a liquidation du régime matrimonial, suite à un décès ou un divorce, on regarde l’augmentation de valeur des patrimoines au cours du mariage et on partage de manière égalitaire.

Qui dit union dit aussi désunion. Une récente enquête indique que le divorce est de plus en plus fréquent chez les plus de 65 ans. Comment l’expliquer?

On a quand même plus de jeunes que de personnes plus âgées qui se séparent. Alors, d’où ça vient que les plus âgés divorcent? Je ne sais pas trop. Il y a sans doute l’arrivée de la retraite, quand on se rend compte que le temps est passé. Il y a aussi le fait que la séparation est socialement plus admise. Dans la tranche d’âge des 65 ans, il y a un poids social qui était très important, qui faisait que des couples restaient ensemble parce qu’il le fallait. Aujourd’hui, on n’est plus un paria quand on est séparé, c’est socialement accepté.

" Comprendre ce que veut la personne en face de soi, ça prend du temps. On consacre donc beaucoup d’énergie aux relations humaines. " ©EdA Philippe Labeye

« On nous confie des histoires de famille qui sont des leçons de vie pour nous-mêmes »

Comment le métier de notaire a-t-il évolué ces dernières années? A-t-il de nouvelles missions?

Oui, c’est un métier qui évolue puisqu’il est soumis à tous les changements de la loi qui nous donnent des missions supplémentaires à remplir. Dernièrement, il y a par exemple eu le pacte successoral dont on parlait et l’acte d’hérédité immobilier.

Ensuite, il y a la modification de la société qui crée des évolutions. D’abord, l’attitude de la clientèle, de manière générale. Elle est de plus en plus exigeante, parfois à l’excès. Il y a une exigence de l’immédiateté. Et aussi, cette volonté d’avoir du sur-mesure complet. Les gens ont raison, ce n’est pas une critique mais un constat.

Enfin, il y a tout le volet de la digitalisation qui fait que les gens veulent un contact humain direct dans les études, un contact encore plus développé. Avant, un rendez-vous chez le notaire, c’était une demi-heure; maintenant, il n’y a rien en dessous d’une heure. Comprendre ce que veut la personne en face de soi, ça prend du temps. On consacre donc beaucoup d’énergie aux relations humaines.

Et, d’un autre côté, heureusement qu’on a la digitalisation du métier. Si on devait encore tout faire à la main, on ne s’en sortirait pas. Aujourd’hui, on passe des procurations et des constitutions de sociétés en ligne, en signatures électroniques. Les procurations digitales, c’est génial, ça évite des trajets et tout le monde y arrive, même les plus âgés.

Pourquoi diriez-vous que c’est important de faire appel à un notaire?

Le notaire va donner un conseil totalement désintéressé. C’est dire : « Vous, dans votre cas, voici ce que je préconise. Non, ne faites pas de contrat de mariage. Non, ne faites pas de donation. » C’est ce que je trouve intéressant et ce que j’aime dans ce métier. C’est l’absence de tout côté commercial dans la profession.

Le métier séduit-il les jeunes?

Je crois qu’il séduit un certain type de jeunes, sachant qu’il y a le métier de notaire et celui de collaborateur de notaire. Ce secteur d’activité permet d’avoir du contact social, d’aider les gens. Les jeunes qui aiment aider doivent foncer. On entre dans l’intimité de la famille. Et, d’un autre côté, il y a toute la technicité du métier. C’est très varié. On touche à l’immobilier, la famille, le droit des sociétés… Ça va dans beaucoup de sens.

Pour le métier de notaire en tant que tel, il faut aussi beaucoup d’abnégation, de patience, et il faut avoir les nerfs solides. Mais il faut reconnaître la magnifique relation qu’on entretient avec la clientèle. On nous confie des histoires de famille qui sont des leçons de vie pour nous-mêmes. Parfois, je participe à des apaisements dans les familles. C’est ça qui est magique.