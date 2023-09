Malmedy: le magasin de chaussures Beck repris

"Je suis une cliente de longue date du magasin. Il y a quelques années, M. Beck m’a soufflé qu’il aimerait bien remettre un jour son commerce. Quelque temps plus tard, j’ai démissionné de mon précédent travail dans le transport international et, au même moment, M. Beck avait envie de passer la main. Il voulait le faire à une personne qui est passionnée par ce métier. Et il a trouvé cela en moi !" Au niveau de la gamme, "cela ne sert à rien de changer quelque chose qui fonctionne. Les habitués retrouveront donc leurs produits. Mais j’apporte quand même une touche personnelle avec quelques nouvelles marques. Les produits vendus ici sont tous de qualité. Ensuite, il y a un peu de vêtements. Comme pour les chaussures, je suis à l’écoute de la clientèle et on verra si cela fonctionne. Enfin, dans le futur, il y aura un site internet qui sera créé et qui permettra de commander ou réserver sa paire de chaussure."