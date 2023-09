La Province de Liège va devenir actionnaire de l’hôpital de Malmedy et l’héliport à Malmedy-Expo

Cela fait suite à des discussions avec les députés provinciaux André Denis (MR, ex-bourgmestre de Malmedy) et Luc Gillard (PS), a indiqué l’écevin des Affaires sociales, Ersel Kaynak (PS).

Cette arrivée a été validée ce jeudi soir par le conseil communal malmédien, à l’unanimité. Elle a déjà fait l’objet d’un accord de principe du conseil d’administration du CHRAM, dont l’assemblée générale doit encore se prononcer, ce qui se fera aussi très logiquement.

Cette entrée dans l’actionnariat (d’un partenaire public aussi) et l’apport de nouveaux capitaux sont les bienvenus pour l’institution, qui est en phase de rénovation. Ainsi, ce jeudi encore, le conseil communal a accordé la garantie de la Ville au CHRAM pour un emprunt de 2,5 millions destiné à la rénovation énergétique de l’hôpital (remplacement des châssis, isolation externe des murs, nouvelle ventilation). Un investissement total de 4,2 millions, subsidié pour 1,7 million, et qui vise à réduire la facture énergétique de 65%, a expliqué le conseiller Alternative et président du CHRAM, Jacques Remy-Paquay.

Héliport

Par ailleurs, en réponse à une question d’un spectateur, Roger Maréchal, après la séance publique, Jacques Remy-Paquay a fait le point sur le dossier, qui avait été controversé, de l’héliport. Rappelons que celui-ci ne sera finalement destiné qu’aux hélicoptères médicalisés. En vertu des normes en vigueur et des perspectives de modifications réglementaires, la piste d’implantation désormais vraiment envisagée est le site de Malmedy-Expo.