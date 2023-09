Lès Bâcèles dol Nut d'Octôbe de sortie à Malmedy

Les heureux élus, compagnons, maris ou membres de la Fraternité, recevront en prime des racines de muguet qu’ils sont priés d’entretenir correctement pour rendre les fleurs à la nuit de mai. Il y a un brin d’humour sous-jacent ! Après leur prestation publique, c’est en bus qu’elles se rendront aux confins de la commune. "C’est à la fois plus prudent et vecteur d’ambiance. Quant au moment, ce sera toujours le dernier vendredi de septembre car lors de la première édition, nous avions fait 23 places et étions rentrées vers 8 h, le matin. C’est plus facile de récupérer la veille d’un week-end !" L’avenir dira s’il s’agit d’une tradition qui va s’ancrer dans le folklore malmédien, ce qui est vraisemblable au vu de l’engouement suscité.