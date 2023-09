Arduinna: un nouvel espace bien-être à Malmedy pour les patients atteints du cancer

"C’est quelque chose qui manquait dans la région. Le premier espace bien-être est à plus de 30 kilomètres (NDLR : de Malmedy). Avec cette maladie, on n’a pas toujours envie de prendre sa voiture, envie de se déplacer, témoigne la Malmédienne Yolande, une patiente qui a déjà pu bénéficier de l’espace bien-être Arduinna installé dans le Centre hospitalier Reine Astrid de Malmedy (Chram). O n ne se rend pas compte du bien-être que ça apporte. Quand on arrive ici, on est peut-être au bout du rouleau et on en ressort boosté !"