Récolter des graines pour une forêt plus résiliente à Malmedy et Stavelot

L’objectif de cette action citoyenne est de créer une lisière indigène arbustive. "Un milieu intermédiaire qui alterne entre un milieu ouvert et la forêt. Ça amène une biodiversité spécifique, ça fait du bien et ça vient atténuer l’effet des vents sur la forêt. Il est intéressant pour l’arrivée de nouveaux insectes et de certains types d’oiseaux", souligne Benoît Tahir, coordinateur du collectif Forêt, qui organise cette deuxième récolte de graines d’essences locales.