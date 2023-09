Le vidéomaton, une innovation malmédienne de François Lejoly

Professionnellement, François Lejoly continue à réaliser des vidéos pour les indépendants, les petites entreprises, les associations ou des marques. "Lorsque j’étais invité à travailler dans le cadre d’un mariage pour filmer la journée, je me suis aperçu que la demande des clients avait un coût certain. Les journées sont longues et le montage prend du temps. J’ai réfléchi à une solution alternative plus accessible à tous et après 6 bons mois de travail, j’ai imaginé le vidéomaton. Le concept est innovant, efficace et à la portée de tous. Lancé début septembre, il connaît déjà un certain succès car les clients peuvent se filmer en toute autonomie. C’est vraiment une alternative aux livres d’or ou aux photomatons traditionnels car il capture des instants authentiques avec des enregistrements d’excellence."

François Lejoly: 0491/12 84 67, françois@ljlstudio.be