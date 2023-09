Un film et un livre pour se plonger dans les traditions malmédiennes

"Nous sommes Malmédiens d’origine et nous avions envie depuis longtemps de faire un projet qui reprenne l’ensemble des fêtes folkloriques malmédiennes, qui sont très nombreuses tout au long de l’année: depuis janvier avec la Hèye des Rwas, le carnaval bien sûr, la Saint-Martin en fin d’année, en passant par la Saint-Jean, la Nuit de mai,.. Toutes ces fêtes-là n’ont jamais été rassemblées dans un ouvrage luxueux, des petits livrets oui, mais pas comme on va le présenter. Ce sera un grand livre relié qui prendra une bonne centaine de pages avec de nombreuses explications, les chants, leur traduction en français. C’est très complet et utile pour bien comprendre d’où viennent toutes ces traditions et quel est leur point commun !", avance Patrick Lienne.

Le documentaire, d’environ 1 h 30, aura la même trame chronologique et la même ligne graphique, mais il apportera évidemment une dimension supplémentaire avec le son, les ambiances, mais aussi les commentaires des Malmédiens qui sont derrière ces fêtes folkloriques. "Cela a été un tournage de longue haleine, sur un an. À cause du Covid, le projet a tardé puisqu’à chaque fois que l’on a commencé à filmer, on a été interrompu."

Collaboration

Un retard qui finalement est tombé à pic pour coïncider avec l’anniversaire du Royal club wallon. "Nous nous sommes dit que c’était l’occasion rêvée d’associer les deux projets puisque le lien commun entre toutes ces fêtes traditionnelles malmédiennes, c’est en quelque sorte le wallon. Il y a toujours un chant ou une tradition wallonne qui est représenté !"

Les ouvrages seront ainsi édités sous l’égide du club. "On fait ça en étroite collaboration avec le club wallon parce que l’on veut avoir aussi une caution morale pour l’édition. Tout ce qui touche aux traditions est très touchy. On ne peut pas se permettre de dire des choses qui ne sont pas justes ou mal les exprimer parce que tout est très codifié. Le club wallon va valider tout ce que l’on aura écrit ou dit dans le film."

Le documentaire sera projeté une seconde fois le 21 décembre, toujours au Moviemills. Il n’est pas exclu que de nouvelles dates viennent s’ajouter d’ici là. "Les films précédents qui ont été réalisés à peu près dans le même style, sur le carnaval principalement (NDLR : comme ceux de François Lejoly), ont suscité pas mal d’engouement dans le grand public ! ", conclut, confiant, le réalisateur.