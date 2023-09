"On a identifié la source, nous explique le capitaine Close. Il s’agit d’une rupture inopinée d’une citerne de mazout dont le plein venait d’être fait en fin de matinée ce jeudi. La quantité présumée est de 3 000 litres… S’en est suivi un problème d’écoulement dans la Warche. Nous avons installé un barrage flottant au niveau de la police, et un second plus bas. On a remonté la Warche pour trouver l’origine, ce qui a pris près de 2 h."

Une fois découverte, la citerne a été vidangée. Une société de dépollution a également été appelée pour traiter le produit absorbant utilisé par les pompiers. "Un produit hydrophile mais oléophage. Il doit être écopé et traité comme il se doit. On va voir pour envisager une autre solution pour récolter l’hydrocarbure en surface près de la centrale de Bévercé. La turbine de la centrale hydroélectrique est en travaux, donc il n’y aura pas de remous. Mais le débit de la Warche n’est pas conséquent, donc on craint des eaux stagnantes et des plaques d’hydrocarbure qui seront décollées lors des prochaines pluies ou si Robertville lâche de l’eau", indique encore la capitaine.

Les pompiers ont envoyé sur place une autopompe, un véhicule de balisage, un officier et le véhicule antipollution de la zone Vesdre – Hoëgne & Plateau.