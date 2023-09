L’Écho de la Warche donne rendez-vous aux Malmédiens ce 16 septembre

Manu Minne, président de la société, se souvient des grands moments de cet anniversaire prestigieux. "Nous avons, entre autres, publié un livre et organisé une fête populaire dans le quartier de la rue La Vaulx. Nous avons décidé de poursuivre sur notre lancée et d’aller de l’avant. En juin dernier, lors de l’assemblée générale, 3 jeunes musiciens ont prêté serment devant Sainte Cécile, la patronne des musiciens: Marie Margrève, Tania Redziniak et Mathis Heinen ont officiellement rejoint notre formation. Trois nouveaux membres sont entrés dans le comité. Il s’agit de Célia Kaynak, Jonas Elst et Nicolas Gerardy. Lors de ce mois d’août, nous avons presté 4 fois, ceci démontre le dynamisme de nos musiciens. Le grand événement de la rentrée sera le retour du Mnozil Brass, le samedi 16 septembre à 20h à la Scène."