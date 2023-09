Rentrée culturelle (9/10): De Pierre Rapsat aux Intimistes verviétois à Malmedy

Imelda Heuschen, responsable culturelle, tire déjà un bilan positif de cette rétrospective: "L’exposition a connu un réel succès, commente-t-elle. Tout au début, nous avons surtout reçu des amateurs et des collectionneurs, puis le bouche-à-oreille a fait effet. Les visiteurs se sont montrés très intéressés. Il y a eu un vrai engouement. Qu’un artiste disparu draine un public certain et un certain public est encourageant pour nous et pour la suite de nos expositions."

Car le Malmundarium ne cesse de travailler sur de nouveaux projets. À partir du 14 octobre, et jusqu’au 4 février, il s’intéressera aux parcours et au travail des peintres intimistes verviétois. "Nous présenterons une cinquantaine d’œuvres, précise Imelda Heuschen. La plupart proviennent des collections du Musée des Beaux-Arts de Verviers. D’autres sont des œuvres privées ou appartiennent à la Fédération Wallonie-Bruxelles."

L’objectif est de mettre en avant des artistes locaux qui ont eu une certaine renommée à la fin du XIXe et au début du XXe siècle et qui avaient la particularité de traiter de situations quotidiennes et de leur ville. "On retrouvera évidemment quelques grands noms tels que Georges Le Brun et Philippe Derchain, annonce la responsable culturelle. Ce sera aussi l’occasion de mettre en avant les peintres moins connus, qui sont un peu tombés dans l’oubli."

Malmedy War Museum 44: le travail se poursuit

En plus de coordonner ces expositions temporaires, le Malmundarium planche sur un autre gros projet, avec l’aide de la Ville: celui du nouveau musée de la Seconde Guerre mondiale, composé d’objets issus des collections de l’ancien Musée Baugnez 44. "Il s’appellera Malmedy War Museum 44 et s’installera dans les combles. On espère pouvoir l’ouvrir fin 2024, pour le 80e anniversaire de l’offensive Von Rundstedt. On tient vraiment à le rendre attractif et à développer au mieux la thématique pour créer également une émotion chez le visiteur."

Pour l’équipe, ce nouvel espace est particulièrement important. "Cela vient clore le contenu du Malmundarium. On y aborde le folklore, avec le Cwarmê, les anciennes industries, l’histoire de Malmedy. Avec ce musée, on traitera également d’un moment qui a eu un impact conséquent sur la ville, puisqu’elle a été détruite, et qui laisse encore des traces au sein de la population", conclut Imelda Heuschen.

Quelques événements à retenir…

Le Malmundarium accueille et soutient de nombreuses activités tout au long de l’année. En voici quelques-unes.

L'historien Freddy Joris donnera une conférence sur les Cockerill, en octobre.

– Exposition "Pierre Rapsat: les rêves sont en nous", jusqu’au 1er octobre, de 10 à 17 heures tous les jours sauf le lundi.

– Concert-repas d’Olivier Chavet en quintet, dans le cadre du festival Jazz à Verviers, "Racines entre le jazz et la nature", le samedi 23 septembre à 20 heures.

– Exposition rétrospective pour le 100e anniversaire du Foyer malmédien, du 7 au 22 octobre, de 10 à 17 heures tous les jours sauf le lundi.

– Conférence "Les Cockerill à Verviers", donnée par Freddy Joris et organisée par l’université des aînés de Malmedy, le mardi 10 octobre à 14 heures, salle Vivier (réservation obligatoire à l’adresse uda.secretariat@gmail.com ou par téléphone, au 0496 47 89 50).

– Exposition "Regards intimistes", du 14 octobre au 4 février, de 10 à 17 heures tous les jours sauf le lundi.

– Exposition d’art, avec plus de 30 exposants des Artistes et Artisans de Malmedy et d’ailleurs, le samedi 28 octobre de 11 à 18 heures et le dimanche 29 octobre, de 11 à 17 heures.

– Conférence "La belgitude des mots", donnée par le linguiste Michel Francard et organisée par l’université des aînés de Malmedy, le mardi 14 novembre à 14 heures.

www.malmundarium.be