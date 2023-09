Cap sur l’Ironman d’Hawaï pour le Malmédien Gery Thérer

Suivant la trace de son frère cadet, il s’est lancé dans la boxe française pour devenir, à 17 ans, champion de Belgique. Il décrochera même une médaille de bronze au championnat d’Europe. À l’université, il a très difficile de combiner études et sports mais, par hasard, il se retrouve à la Gileppe au départ d’un triathlon et il se classe 60e sur 350. Encouragé par ce résultat et inspiré par Michaël Louys, il se lance à fond dans la discipline et, en 2015, il se qualifie pour le championnat du monde en 1/8 et 1/4 de triathlon. Une blessure vient interrompre sa progression. "Déprimé, j’ai tout lâché avant de revenir, soutenu par ma compagne Marine et entraîné par mon frère Sébastien qui a créé “Unlimited training”, une structure de coaching pour les athlètes qui font de l’endurance. À la fin du mois d’août, lors de mon premier Ironman achevé en 10 h 20 dans des conditions épouvantables, j’ai terminé 4e de ma catégorie et décroché ma qualification pour “le Graal”", l’Ironman d’Hawaï qui aura lieu le 26 octobre 2024.