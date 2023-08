Lors du conseil communal qui s’est déroulé jeudi soir, la question des déchets, et surtout des conteneurs des commerçants du centre de Malmedy, est venue sur la table. Avec l’idée d’installer des conteneurs enterrés près de l’ancien Unic. "Nous avons une commune dynamique au niveau commercial et surtout au niveau de l’Horeca, détaille l’échevin de la Gestion des déchets, Ersel Kaynak (PS + ). Mais ces commerces génèrent des déchets. On voit donc fleurir des conteneurs sur le domaine public car les commerces n’ont parfois pas la possibilité de gérer leurs déchets dans leur bâtiment ou cour. Avec des nuisances tant au niveau de l’esthétique que des odeurs. C’est pourquoi nous proposons de créer des conteneurs enterrés avec deux parties. Une première pour les déchets résiduels et organiques dans le cadre de la convention avec Idelux. Et une seconde partie pour les verres blancs et colorés avec des bulles à installer. À noter que pour les bulles à verre uniquement, celles-ci seront également ouvertes à tous. Enfin, il y aura encore un autre point dans le futur concernant les sacs bleus des commerçants. Un espace sera créé dans un endroit accessible uniquement pour eux." Le montant total, sans ce dernier point et avec des frais divers liés est de 91 718 €, dont 45 589 € sont subsidiés dans le cadre d’un projet pilote.

2. Adhésion pour un logiciel en vue des élections

La Commune adhère à la centrale d’achat pour le logiciel PATSY, qui est un logiciel informatique qui servira lors du comptage des votes des prochaines élections. "Nous devons être équipés de ce logiciel pour pouvoir compter de manière électronique les bulletins de vote, explique le bourgmestre, Jean-Paul Bastin (Alternative). Il s’agit bien ici d’une obligation de la Région en vue des élections locales et provinciales. Ce logiciel sera garanti pour trois élections."

3. Le point sur les dégradations

Ces dernières semaines, une vague de dégradations a touché Malmedy. Et le bourgmestre a souhaité faire le point. "Des véhicules ont été dégradés, il y a eu des tags et il y a encore eu des jets de pierres sur une maison. C’est une publicité dont Malmedy se serait bien passée… Mais je salue la réactivité de la police qui a pu identifier et appréhender les auteurs qui sont âgés entre 12 et 15 ans. Ainsi, les victimes pourront être indemnisées."

4. La bibliothèque s’affilie à la filière du livre

Enfin, Wamabi (les bibliothèques de Waimes et de Malmedy) va adhérer à la filière du livre. Une filière qui vise à mieux structurer la chaîne du livre et regrouper les aides et les actions prises pour stimuler et soutenir l’économie du livre, la vie littéraire et les pratiques de lecture. Il n’y aura aucun coût supplémentaire suite à cette adhésion.