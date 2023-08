Pour sa 14 édition, le festival Vibrations a invité ses visiteurs à un retour dans la Folie des années 80 pour sa tête d’affiche. Avec des artistes comme Patrick Hernandez ( Born to be alive), Jean-Pierre Mader ( Macumba et Disparue), Cookie Dingler ( Femme libérée) ou encore William du groupe Début de soirée ( Nuit de folie), la fête promettait d’être belle et dansante. Et elle le fut !

Avec un chapiteau du parc de la cathédrale plein à craquer, les artistes ont enchaîné leurs tubes mais pas que. Ils ont aussi repris de grands standards de la chanson française comme J’te l’dis quand même de Patrick Bruel, Foule sentimentale de Laurent Voulzy, Je te donne de JJ Goldman, L’Aventurier d’Indochine ou encore Partenaire particulier du groupe du même nom. Avec de tels hits des années 80, le public malmédien était déchaîné et a repris toutes les paroles en compagnie des artistes visiblement amusés. Sans oublier le passage en invité de Plastic Bertrand avec son Ça plane pour moi. Mais Vibrations ne se limitait pas à ces stars. De nombreux concerts ont été donnés ces quatre jours.

La radio locale et la Communauté germanophone à l’honneur

Ce samedi fut aussi l’occasion de célébrer le 40e anniversaire de la radio locale Impact FM, qui fut également Radio Malmedy ou Radio Ciel. De nombreuses personnes qui ont travaillé à la radio ont été invitées dans ce cadre. Enfin, une autre mise à l’honneur a été effectuée cette année. À l’instar des Francofolies de Spa, le festival a mis en avant la Communauté germanophone qui célèbre cette année ses 50 années d’autonomie. Ainsi, plusieurs artistes germanophones ont été invités à se produire.