Le restaurant des Chanterelles s’installe à Baugnez

Mais Alice Scheen et le chef Laurent Pleyo, qui étaient déjà tous deux présents au restaurant, ont souhaité continuer la vie du restaurant en le reprenant. Désormais, celui-ci s’appelle Les Chanterelles et il ouvre ce samedi. "Comme on s’entendait très bien, on a décidé, avec les grands-parents d’Alice, de reprendre le restaurant. Cela aurait été dommage de perdre cet endroit qui est chouette. En plus on connaît tout le monde, tant au niveau des fournisseurs que des clients habitués. Donc autant continuer l’aventure." Au niveau de la cuisine, "on reste dans la lignée de ce qui marchait bien avec notamment un menu express durant la semaine, des produits de saison,… On a accentué aussi la partie dessert en changeant tout pour faire des desserts plus originaux. C’est d’ailleurs un peu la marque de fabrique de notre restaurant où on se démarque des autres au niveau de la cuisine. Nous avons aussi une salle à l’étage qui peut servir pour des événements."