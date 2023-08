"Jeudi dernier les premiers amis qui viennent d’Abbeville, de Doumbéa, de Bessières et de Fréjus ont été accueillis chez des privés.

Le dimanche 13 août, c’est le jour des retrouvailles. Lors de cette journée, nous intronisons des membres des différentes confréries. Le lundi 14, le grand public est invité à venir déguster une de nos délicieuses assiettes de moules ou des boulettes.

Nous en préparons plus de 400 pour la soirée autour du kiosque de la Place de Rome toujours relevée par des prestations musicales, une de l’Echo et l’autre de orchestre HX2U qui mettront une ambiance de feu.

Et ce mardi 15 août, c’est le jour J. Dès 6 h 30, les premiers omelettiers s’affairent afin que tout soit en place pour le feu.

A 11 h 30, un cortège se met en place accompagné par les musiciens afin que tout le monde se retrouve autour de la poêle géante vers 12 h 30 début de la cuisson de la première omelette. Cette journée se veut familiale et conviviale. Les nouveaux chevaliers, le comité du Crac’sathon, Jean-Marc Corteil et André Constant "touilleront" aussi l’omelette qui sera suivie par des animations musicales et un BBQ le soir. Le mercredi, après le rangement, c’est la traditionnelle tournée des chevaliers".

La folie des grandeurs, l’amitié en plus !

Les chiffres de l’omelette donnent le tournis, 10 000 œufs, 50 kg de lard, 5 kg de ciboulette, 24 litres d’huile, des pains de 2 m de long pesant 9 kg, 1,5 stère de bois et des panûles, pelles en bois longues de 2,5 m. La poêle amenée par camion, mise en place à l’aide d’un clark est frottée à l’oignon avant chaque usage. Après l’omelette, elle est nettoyée au karscher et ensuite enduite de blanc d’œuf ou d’une huile végétale spéciale pour éviter qu’elle ne rouille. Elle a un diamètre de 4 m, un manche en bois long de 3 m et large d’environ 30 cm et pèse une tonne.

"La confection de l’omelette est un spectacle, reprend Bénédicte Mathy, le public pourra admirer la logistique, le fait de casser les œufs, de les verser dans la poêle avec les autres ingrédients puis de goûter l’omelette qui sera onctueuse à souhait est une belle activité à vivre en famille. La Fraternité, le Brass Band de Xhoffraix, les Marteaux et un DJ assureront l’ambiance."

Inscription au repas "moules" de ce lundi 14 août 0498/766541