Adelaina va parcourir 240 km à vélo, avec son chien, au profit d’une ASBL de Malmedy

Cette cause, il s’agit de la maison de quartier malmédienne People’s Place (anciennement Couleur Café), où elle est bénévole. "C’est vraiment un chouette lieu qui inclut beaucoup de personnes et où il y a beaucoup de bienveillance. Je trouve que c’est vraiment utile. On est souvent recentré sur soi -même, mais là c’est vraiment un lieu où tous les publics peuvent aller et où il y a une vraie entraide aussi bien entre le public qu’entre le public et les bénévoles ou les travailleurs. C’est vraiment un petit cocon de cœur !", explique Adelaina qui aide deux fois par semaine à l’école de devoirs ainsi que les mercredis pour les activités avec les enfants.

Elle n’en est pas à sa première collecte de don: elle a déjà parcouru 280 km à vélo et 33 km à pied les années précédentes pour l’ASBL Scale-Dog (formation de chiens guides pour personnes déficientes visuelles). Cette fois-ci, elle roulera pour la première fois en Allemagne, au départ de Perle. Elle reliera ensuite Coblence en six jours en suivant la Moselle. "C’est relativement plat. Je n’ai jamais roulé en Allemagne sauf sur la Vennbahn, mais j’imagine que ce sera une piste plus protégée que des grand-routes, même s’il y aura quand même quelques voitures." Elle fera escale par Trèves, Piesport, Traven-Trarbach, Cochem et Löf, en privilégient les campings. Dans son périple, elle ne sera pas seule, elle est toujours accompagnée par son fidèle compagnon à quatre pattes: Plume, un Cavalier King-Charles de sept ans et demi. "Des fois, il a envie de sortie de la roulotte donc je le prends un peu à côté de moi en laisse ou en liberté, il est habitué. Il est assez sage et à l’écoute !"

©

Elle partagera leurs aventures sur leur compte Instagram "plade1230". Tous les dons sont les bienvenus pour les encourager. "Si vous donnez un euro c’est déjà pas mal, les temps sont durs… 5 euros, c’est déjà énorme ! Le but, c’est vraiment d’avoir juste un peu plus de moyens pour pouvoir offrir d’autres activités en plus, d’autres sorties par exemple pour les enfants avec la maison de quartier !", insiste la bénévole.

Les dons peuvent être envoyés sur le numéro de compte BE73 0014 5119 3960 avec la communication BE73 0014 5119 3960