E42: entre l’aire de Cronchamps et Malmedy, début des travaux le 7 août

Les travaux entre l’aire de Cronchamps et Malmedy débuteront dès le lundi 7 août et devraient se terminer le 30 septembre 2023. La circulation sera possible sur une voie et la circulation y sera limitée à 70km/h. "Les travaux permettront la réfection des couches supérieure du revêtement sur ce tronçon de plus de 2 km et d’y réaliser des réparations localisées de béton".

Les travaux seront réalisés par l’entreprise Baguette-Bordawé. Pour rappel, l’enveloppe pour cette portion d’autoroute s’élève à 700 000€ HTVA.