Malmedy : une semaine de répit et d’amusement pour 45 enfants malades (photos & vidéo)

Ce mardi, les jeunes débordaient d’énergie et semblaient pour le moins séduits par les ateliers chant et danse, donnés en plein air par les pros de Quand on danse, de la jeune Mosa Ballet School. "On leur apprend à utiliser leur corps pour chanter mieux, on leur apprend des chansons. Et puis, on leur apprend à bouger leur corps pour danser, c’est de l’impro. L’objectif principal c’est de s’amuser !", partageait Laura Dethier, responsable du programme social. Un peu plus loin, d’autres groupes d’enfants profitaient du minigolf et de la table de ping-pong, tout sourire. Cette semaine de répit, "leur apporte énormément" assure la coordinatrice du Camp, Christine Libbrecht de la Fondation contre le Cancer. "Ils se motivent l’un l’autre et repartent avec le sourire. On voit vraiment une évolution dans leur état de santé."

"Ces enfants, ils sont privés de tout. Ils ne peuvent pas aller au Quick, ils ne peuvent pas aller au cinéma, ils ne peuvent pas aller à l’école car la chimiothérapie diminue les globules blancs et les plaquettes et par conséquent leurs défenses immunitaires. Ils doivent être transfusés régulièrement. Passer une semaine de vacances ici, cela permet à l’enfant de se dire ok"je suis encore capable de jouer, de faire ceci, de faire cela…", analyse Chantal Vanberg, ancienne infirmière de la Citadelle à l’origine de cette initiative, aujourd’hui responsable des soins infirmiers et de l’hygiène au Camp. Mais les bénéfices de cette semaine se prolongent pendant toute la durée de l’hospitalisation et au-delà selon son expérience, engrangée ces 32 dernières années. "Cela permet aussi à l’enfant de se dire que les infirmières ne sont pas que là que pour faire des soins. Une relation se crée et cela lui permet de trouver les bons mots pour rassurer l’enfant et lui rendre confiance en lui quand ça va mal."

L’expérience est aussi très riche pour les animateurs. Depuis plus de 20 ans, Tarik El Founti prend congé pour venir au camp. "Chaque année je dis que c’est la dernière, mais c’est comme une drogue, on ne peut pas s’en passer. Les enfants, ils vous donnent tellement ! Je les comprends un peu plus que les autres parce que j’ai vécu ça, enfant, je suis venu trois ans au camp en tant que patient. Je me dis aussi que j’ai de la chance parce que j’ai survécu à ça, et quelque part mon exemple leur donne beaucoup d’espoir et de la motivation !"