L’ancien bâtiment des hypothèques de Malmedy hébergera la nouvelle crèche Ribambelle 2

"L’expropriation de l’ancien bâtiment – dit des hypothèques – est fixée à 272 950 €. Le subside que nous recevons est de 875 000 € et il servira à l’achat et à la rénovation du bâtiment", détaille l’échevin de la Petite Enfance, Mathieu Bronlet (Alternative).

Le bâtiment est composé d’une cave, d’un rez-de-chaussée et de deux étages. "Le rez-de-chaussée pourrait très bien convenir pour la crèche. Les membres de l’ONE (NDLR: l’Office de la naissance et de l’enfance), qui l’ont visité avec nous, ont qualifié l’espace de gigantesque."

De plus, le bâtiment est sain. Cependant, des travaux d’aménagement et de sanitaires sont tout de même à prévoir, poursuit-il.

L’acquisition du bâtiment a été approuvée à l’unanimité par les conseillers.

Rassembler les deux crèches ?

L’idée de rassembler La Ribambelle et La Ribambelle 2 est abordée par le conseiller d’opposition Jean-Marie Blaise (ECm).

"Une crèche sur un seul site, ce n’est malheureusement pas envisageable, j’y avais pensé, rétorque l’échevin de la Petite Enfance. De plus, les travaux seraient plus conséquents et on perdrait l’offre actuelle des trois services qui sont pour les bébés, pour les moyens et pour les grands." En effet, bien que le bâtiment soit spacieux, il ne l’est pas suffisamment pour accueillir, en plus des 21 nouvelles places, les 36 places actuelles. Cependant, l’échevin rappelle que l’objectif est d’occuper l’ensemble de la bâtisse, à terme.

Le conseiller d’opposition René Dosquet (ECm), lui, s’inquiète de l’isolation du bâtiment, qui semble être énergivore et il s’interroge sur son financement. "Le subside servira à l’isolation globale du bâtiment et à l’étanchéité de l’air aussi", précise Mathieu Bronlet. Actuellement aucune estimation n’a été réalisée, mais le subside prévoit ce type de travaux, appuie l’échevine des Travaux, Catherine Schroeder (Alternative). "Le matériel et le personnel ne sont pas compris dans le subside actuel, cela viendra dans un deuxième temps. L’ONE subsidiera une partie du matériel."

Le projet est salué par l’opposition, par la voie de Loïc Marquet (ECm): "C’est une problématique qu’il faut prendre à bras-le-corps maintenant pour ne pas être pris au dépourvu demain." Pour rappel, le bâtiment devrait ouvrir pour fin août 2026.

Les autres points du conseil communal à retenir

Une question d’actualité a amené la fusion entre le CHR et le CHRAM. ©Romain RIXHON

1. Une modification qui passe mal

La première modification de 2023 du budget du CPAS a ravivé quelques tensions entre majorité et opposition. L’opposition pointe l’externalisation des services ou encore la dette communale due à l’augmentation de la dotation communale au CPAS. La majorité rappelle le contexte social et économique dans lequel la Ville de Malmedy évolue ces derniers temps. Quand à l’externalisation, le conseiller de la majorité Jacques Remy-Paquay rappelle, lui, les recrutements prévus. La modification est votée majorité contre opposition, soit 13 contre 9.

2. Schéma de développement du territoire

La Ville de Malmedy rendra un avis défavorable comme la plupart des autres communes de l’arrondissement. Les raisons sont diverses notamment le délai trop court, les réalités de terrain ne semblent pas intégrées, les contraintes touristiques des villages pas reprises, etc. Le collège communal a donc demandé que "la copie soit revue". Du côté de l’opposition de l’Entente Communale, l’avis est le même avec quelques nuances. "Nous souhaitons que nos remarques, qui ne sont pas exactement les mêmes, figurent dans l’avis qui sera rendu à la Région wallonne et pas uniquement au procès-verbal du conseil", insiste Jean-Marie Blaise (ECm). La décision du collège comunal accompagné du PV sera donc envoyée.

3. Projet de groupement entre le CHRAM et le CHRV

À l’occasion d’une question d’actualité, le président du conseil d’administration du Centre hospitalier Reine Astrid de Malmedy (CHRAM), Jacques Remy-Paquay, a proposé de rappeler le projet lors d’une communication dans laquelle il l’a détaillé. L’opposition a rappelé son inquiétude concernant la perte de lits dans le service des soins intensifs mais comprend son rapprochement. Dans la foulée, elle regrette de ne pas avoir été informée pour leur permettre de réagir.