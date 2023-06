Alain Kehl continuera d’accueillir les visiteurs à l’entrée de la piscine de Malmedy

Cette réouverture était aussi l’occasion de rendre un dernier hommage à l’ancien responsable, Alain Kehl, qui a passé 38 ans au poste. Des membres du Collège, des amis, son épouse Érica, sa fille Rilana, son fils Geoffray et ses petits-enfants Mathys, Élise, Yzak et Zora étaient présents pour la présentation du panneau. Avant de découvrir la photo qui figure à l’entrée de la piscine, le président de la régie communale autonome de Malmedy, Robert Justin, a rappelé le personnage qu’était Alain en insistant sur son dévouement.

Les panneaux du plongeoir ont été restaurés pour la réouverture de ce samedi 17 juin 2023. ©Cindy Thonon

Il en a profité pour présenter la nouvelle responsable Jill Soels qui a fait une brève apparition. Elle était déjà bien occupée pour la réouverture entre l’entrée et la cafétéria. "Il y avait déjà la file ce matin avant l’ouverture", a-t-elle confié.

Le panneau d’hommage a été dévoilé à la réouverture de la piscine Mon Repos, ce samedi 17 juin 2023. ©EdA LABEYE Philippe

"Alain, c’était un caractère entier qui cachait quelqu’un de très émotif, il adorait la piscine et Malmedy. On a tous en tête son “z’êtes de Malmedy”. Cette formule qui est devenue légendaire et qui lui collait littéralement à la peau", a souligné le bourgmestre, Jean-Paul Bastin (Alternative).

Sur le panneau d’hommage figure une photo du dernier jour de service d’Alain Kehl accompagné de sa formule.