Réouverture de la piscine Mon Repos à Malmedy, Jill Soels sera aux commandes

Ce samedi 17 juin, la piscine Mon Repos rouvrira officielle ses portes en présence des amis et la famille d’Alain Kehl, l’ancien exploitant durant 38 ans.

Décédé soudainement le 27 mars dernier, il a laissé un grand vide, tout comme à la piscine extérieure de Malmedy. "Durant toutes ces années, il disait que ses vacances se déroulaient traditionnellement du 15 mai au 31 août (rire). Il avait un lien particulier avec la piscine et les visiteurs", raconte Robert Justin, président de la régie autonome communale de Malmedy et ami d’enfance d’Alain.

La réouverture de la piscine de Malmedy est légèrement décalée cette année, elle qui ouvre habituellement le 1er juin. "Il était prévu qu’il s’occupe tout l’aspect technique à savoir la filtration, le remplissage du bassin. Nous avons dû pallier rapidement son absence inopinée. Vu les circonstances, on a pris un peu de retard mais on en a profité pour faire des travaux de rénovation au sein de la cafétéria. Les peintres du service technique de Malmedy y ont fait un lifting".

Niveau infrastructures, il y a toujours le bassin de 50m, les deux tremplins à 3m et la plateforme à 5m. De plus, l’équipe de maîtres-nageurs a été renforcée en prévision de l’affluence qu’ils ont connue l’année dernière. "Nous avions un pourcentage plus élevé d’habitants issus d’autres communes que Malmedy. Ça s’explique par la fermeture de Spa pour travaux, qu’Eupen était fermé et que Robertville-les-bains était arrivé à saturation."

Une nouvelle responsable

Jill Soels prend donc désormais les rênes de la piscine Malmédienne. Originaire d’Anvers, elle parle néerlandais, français, anglais, allemand, espagnol et un peu d’italien. Un atout pour accueillir les visiteurs car elle sera en charge de l’accueil. Elle est passionnée par l’horeca et s’est lancé le challenge de reprendre l’exploitation de la cafétéria de la piscine de Malmedy. "Je me suis dit pourquoi pas se lancer dans un projet comme celui-là". Elle s’est retrouvée à Longfaye par amour de la nature et de l’environnement. Son projet pour la cafétéria, "c’est de travailler avec des producteurs locaux. Je vais travailler un maximum avec des bières locales et des produits de la région".

Forte de son expérience dans l’horeca en ayant notamment tenu un restaurant à Anvers, elle est impatiente de commencer. "Il fait beau depuis plusieurs jours, ça donne vraiment envie." Quant à l’ancien responsable, elle ne l’a malheureusement pas connu. Mais "les personnes me racontent souvent des petites histoires sur Alain, j’ai l’impression de le connaître", sourit-elle.

Infos: 4€/membre ; 6,5€/externe, 3€/-12ans et familles nombreuses. Ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 18h30 du 17 juin au 31 août.

Un hommage à Alain Kehl pour ses 38 années

Alain Kehl avait repris la gestion de la cafétéria et l’exploitation technique en 1984 et il est resté à ce poste jusqu’en 2022.

Il accueillait les visiteurs au guichet de la piscine Mon repos de Malmedy.

Pour la réouverture, "on voulait marquer le coup en lui rendant hommage, surtout pour les habitués. Je crois que ça fera plaisir à tous les Malmédiens. Il y aura sa photo sur un petit panneau à l’entrée. C’est finalement encore Alain qui les accueillera. Il y a une annotation humoristique qui dit, “z’êtes de Malmedy ?”. Il ne disait pas “vous êtes”, lui", annonce avec émotion Robert Justin, président de la régie autonome communale de Malmedy – Sports et Culture.