Pour rappel, la Maison des jeunes est en charge de l’organisation du minigolf malmédien depuis près de huit ans. Cela leur permet de financer leurs projets.

Et ce vendredi a eu lieu l’inauguration officielle des nouvelles installations situées au parc des Tanneries. Le minigolf a rouvert depuis le week-end de Pâques. Les travaux se sont terminés en avril et le budget, estimé à 63 676 euros (en mars 2022), a été respecté selon l’échevine des Travaux Catherine Schroeder (Alternative).

Le minigolf de Malmedy entièrement rénové et présenté officiellement

Moins de pistes mais plus grandes

"Il ne reste plus rien de l’ancien parcours. On est passé de 18 pistes à 15 pistes. Il y a un château fort, un pont suspendu en bois comme le Golden Gate (NDLR: le pont bien connu de San Francisco) qui mesure 3 mètres. Ça n’a plus rien à voir, les pistes ne sont pas disposées aux mêmes endroits que les anciennes", détaille Olivier Demarteau. Elles sont à présent colorées d’une teinte jaune/beige. Fini les pistes vertes, "avec désormais un matériau plus durable. Il s’agit d’éléments en béton armé, vibrés et teintés dans la masse. Avant, on devait régulièrement changer le tapis. Ici, l’entretien est plus simple et plus durable. Cependant le coût est aussi plus élevé", remarque l’échevine des Travaux.

La terrasse du minigolf a aussi été rénovée avec une toute nouvelle infrastructure selon le coordinateur de la Maison des jeunes. "On s’aperçoit qu’avec la nouvelle structure, on a récupéré des Malmédiens. Ils reviennent jouer en famille, découvrir l’infrastructure. C’est positif ! Actuellement, nous avons quasi 40 à 50% de Malmédiens au sein de nos visiteurs. Il faut savoir qu’en haute saison, ce sont principalement les touristes hollandais ou flamands qui viennent", relève Olivier Demarteau.

Bien que les prix aient légèrement augmenté, l’envie du Collège communal était qu’il reste accessible. Ils varient de 3 € pour les moins de 12 ans à 5 € pour les adultes.

Infos: Ouvert d’avril à septembre, horaires à retrouver sur www.malmedy-tourisme.be

Accessible aux PMR et aux poussettes

Le minigolf est désormais accessible à tous grâce aux nouveaux aménagements. "Autour des jeux, on a fait des zones pavées un peu plus larges. Le minigolf est recouvert de dalles en gazon entre les jeux, ce qui donne un côté plus vert. Ces dalles sont carrossables. On a donc un minigolf végétalisé et plus accessible qu’avant", souligne l’échevine des Travaux, Catherine Schroeder (Alternative).