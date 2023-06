Des subsides confirmés pour l’extension de l’école de Chôdes à Malmedy

"Heureux de lire le courrier du vice-président Frédéric Daerden qui m’informe de l’octroi définitif d’un subside d’un montant de 1 121 840 euros pour l’extension de l’école de Chôdes. Une bonne nouvelle pour l’équipe éducative et les enfants qui pourront bénéficier prochainement d’infrastructures modernes et adaptées", déclare Ersel Kaynal, échevin de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire (PS+).