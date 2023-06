"On est fier d’être là parce que cette préparation, assez longue, a demandé beaucoup d’énergie, explique Jean Steffens, coordinateur général du festival. On est très content de pouvoir célébrer la musique dans toutes les couleurs, tous les styles, pour tous les âges et sur des lieux différents." Comme à son habitude, Vibrations posera ses différentes scènes dans le parc de la cathédrale, sur la place Albert et sur le parvis du Malmundarium. "On reste également très ancré sur le déambulatoire. Les harmonies, les chorales et les fanfares sont l’une des richesses de notre région", ajoute-t-il.

L’événement sera aussi l’occasion de célébrer les 40 ans de la radio Impact FM. Si d’anciens animateurs et journalistes seront invités (Nathalie Maleux, Stéphane Piedbœuf, Michaël Paaschen, Jean-Louis Lahaye…), une soirée baptisée la "folle nuit des années 80" sera organisée le samedi 12 août. Sur scène, se succéderont des stars de la décennie telles que Plastic Bertrand, Patrick Hernandez, Début de soirée, Jean-Pierre Mader ou encore Cookie Dingler. 2023 étant aussi l’année du 50e anniversaire de la Communauté germanophone, plusieurs artistes du cru ont également rejoint la programmation.

L'équipe et les partenaires du festival Vibrations ©EdA J.Wo.

Petite nouveauté, un concours, le Fabrik Music Contest, sera proposé par la maison des jeunes de Malmedy les vendredis, du 30 juin au 20 juillet. Les groupes et artistes en devenir auront la chance de se produire sur scène. Le public aura quant à lui la possibilité, par applaudimètre de sélectionner ses participants préférés (un par soirée). Le vainqueur, en plus de se jouer lors de Vibrations, aura aussi la chance de remporter une journée d’enregistrement pour un single, au Daft Studio, basé à Géromont. "Une super dynamique est en train de s’installer", indique Olivier Demarteau, coordinateur en chef de la MJ.

Une programmation éclectique et fédératrice

Le festival Vibrations fera une fois de plus la part belle à des groupes et artistes qui plaisent à tous les publics.

Festival Vibrations

Jeudi 10 août: Urban night & DJ sets

De 21 heures à 2 heures, sur la mainstage, parc de la cathédrale

– Badflow

– Who is innocent

– Olvr

– Dyscrown

– See: me

Vendredi 11 août: Cover night

De 17 heures à 2 heures, sur la mainstage, parc de la cathédrale

– Simple Minds by the Minds

– U2 by 4U

– Mark Hash

– Jen-X Duo, etc.

Samedi 12 août: La folie des années 80

De 15 à 21 h 30 sur la scène Vedia, place Albert

– Justwo

– Alex Badoux

– Take Over

Jusqu’à 2 heures, sur la mainstage, parc de la cathédrale

– Scars on Louise

-Atomika

– Patrick Hernandez

– Plastic Bertrand

– Jean-Pierre Mader

– Cookie Dingler

– Début de soirée, etc.

Dimanche 13 août: Family day

De 11 à 22 heures, sur la mainstage

– Mâm’di Kids

– Bandits (en collaboration avec la bibliothèque)

– Galius Swing Project

– Hommage à Balavoine avec Lipstick

Fabrik Music Contest

Sur le parvis du Malmundarium, de 19 à 23 heures

Vendredi 30 juin:

– Coda, power trio

– Feelgood Mac, cover de Fleetwood Mac

– Garage, rock band

– Strin’kin, broc&roll

– Straight, rock band

Vendredi 7 juillet:

– Dgito, solo

– MOAB, hard metal

– Jess & James duo sensation, variété

– Cyboule & BlackBee, indie pop/rap

– De Sheerder Kim: folk

Vendredi 14 juillet:

– Midnight Train, power trio

– Boot Plug, rock band

– Cottrell Band, rock band

– Digital Pourpre, rock alternatif

Jeudi 20 juillet:

– Lily Baelen, solo

– Anthea & Miss Mye-Mye, solo

– Dav ID, pop R&B

– Aristide Renard, solo

Plus d’infos: www.festivalvibrations.be

De la musique sera aussi proposée en déambulation dans la ville. ©EdA LABEYE Philippe

Les Estivales, du 30 juin au 30 août

La ville de Malmedy ne vivra pas qu’au rythme du festival Vibrations. Les Estivales, qui en sont à leur 3e édition, viendront une fois encore animer l’été, de la fin juin à la fin août. Dans ce cadre, on retrouvera notamment les "concerts-apéros du dimanche", de 11 h 30 à 12 h 30 au Malmundarium.

En juillet, on retrouvera la Royale harmonie "La Fraternelle" de Bellevaux, Take Over, 5h du mat’, la Royale Fanfare Les Échos de l’Amblève, Malmedy Jazz Project.

En août, se relayeront Mâm’Di Kids (chorale d’enfants), The Royal Street Cats, Toos Orchestra (NL) et Coverband Ellegy. Ces concerts, gratuits également, se tiendront dans la cour intérieure du Malmundarium.