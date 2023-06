Les sportifs malmédiens mis à l’honneur

Ainsi, ont été mis à l’honneur, pour le Malmedy Athlétic Club, Anaïs Lembree, Nadine Reynartz, Victor Hendricks, Loïc Parmentier, Yanis Müller, Zazie Mathieu, Léa Cordonnier, Illya Linderhof, Noah Dethier, Eléonore Poysat, Eddy Van de Putte, Samuel Klein, Sophie Dethier et Jean Faymonville. Sans oublier les entraîneurs Mélanie Junker, Alain Plunus, Albert Vichoff et Anne Quaghebeur.

Pour le Gym Club de Malmedy, ce sont Acélya Duran, Julie Stulens, Justine Cloos, Lilou Leonard, Manon Thomson, Marie Minnet, Tessa Duchesne, Jazz Jeannot, Oxana Jeannot, Arwen Linderhof et Louise Piette ont été mis en avant. Quant à la gym artistique masculine, Hugo Gaspar et Sam Docquier ont eu les honneurs. De plus, Roméo Jost, Victor Martinez et Maxime Gentges, qui font partie du centre de haut niveau de Mons, ont aussi été mentionnés.

Ensuite, Angelina Klinkenberg du Malmedy Trial Bike a été mise en avant tout comme, pour le RFC Malmundaria, l’équipe U14 qui a été championne en régionaux et l’équipe U15 championne en supérieur. Pour terminer l’équipe Mam’dy 2 du Volley Club Loisirs de Malmedy a été mise à l’honneur. Bravo à toutes et tous !