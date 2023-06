Un nouvel espace bien-être pour les patients atteints de cancer à l’hôpital de Malmedy

Son nom ? Arduinna, un espace bien-être dédié aux patients (hommes et femmes) atteints d’un cancer. Il est situé dans un local du Centre hospitalier Reine Astrid de Malmedy dans lequel se trouve une table de massage pour accueillir les patients. Les soins proposés sont assez divers: on y retrouve de la réflexologie plantaire et palmaire, des massages ou encore de l’onco-esthétique, pour réhabiliter son image par des méthodes de maquillage.

Comment est né le projet ?

"On est fier d’y être arrivé, on ne savait pas dans quoi on s’engageait mais on est surpris du soutien qu’on a reçu pour arriver à cette étape du projet", poursuit le vice-président. Les membres de l’ASBL Crac’Sathon avaient cet objectif depuis leur création, en 2018. "L’idée est venue des patients lors d’un Relais pour la vie auquel nous participions en tant que “privés”. Les patients pouvaient écrire leurs suggestions sur un bout de papier. C’est comme ça que l’idée de l’espace bien-être est arrivée car ils avaient connaissance de celui de Verviers (NDLR: l’espace Vivie ", complète la présidente Evelyne Goffard. L’ASBL s’est donc lancée dans le but d’accompagner les personnes dans le bien-être au quotidien. Pour créer cet endroit chaleureux, "il faut des fonds assez conséquents et quand on démarre, c’est compliqué", souligne Carlo Shauss. Cependant, ils se sont adaptés en proposant des soins basiques comme la prise en charge des places de parking, l’installation de machines à café pour les patients, l’apport de ventilateurs durant la canicule ou encore de couvertures l’hiver. "Ce sont des petites choses au quotidien, mais ça peut faciliter certains moments de la vie des malades." Le projet n’aurait pas été possible sans "les fonds collectés par les événements de l’ASBL. Mais aussi via les dons reçus des différents services clubs, des associations, des clubs sportifs… Grâce à eux, on a pu développer notre projet d’espace bien-être comme ou l’espace créé par l’ASBL Lichtblicke à Eupen. "

Pour tout le monde ?

Oui, le centre est accessible à tous, de Waimes à Vielsam. "Nous aidons toutes les personnes qui sont atteintes du cancer, qui sont en traitement ou en rémission, quel que soit le lieu, l’hôpital ou le réseau hospitalier dans lequel elles sont soignées. On est complètement indépendant de l’hôpital de Malmedy ou du service d’oncologie", conclut le vice-président de l’ASBL Crac’Sathon.

Infos: 25 €/12 séances d’une heure, www.cracsathon.be