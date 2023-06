Le concept de Pédibus n’est pas neuf, cependant, à Stavelot et à Malmedy. Il devrait être lancé de manière officielle juste après les vacances d’été. La phase test du projet est en cours jusqu’au 16 juin. "Le but, c’est qu’un maximum d’enfants prennent les lignes et nous permettent d’évaluer celles-ci, avoir un retour des parents, des accompagnateurs, des enfants. On peut imaginer créer éventuellement de nouvelles lignes, tout dépend… On espère avoir un maximum de remontées du terrain pour le lancement à la rentrée 2023. Le but, c’est que le projet puisse être pérennisé." Toutes les lignes seront testées durant deux semaines, c’est-à-dire 3 lignes à Stavelot et 6 lignes à Malmedy.

Initiative des enfants

Les prémisses du projet émanent du conseil communal des enfants (CEE) de Stavelot. Une partie du CEE a été séduit par l’idée et s’est lancé dans le projet à travers une compagne de sensibilisation et d’information. Les enfants ont réalisé des panneaux et une vidéo humoristique sur le sujet avec l’aide d’A.M.O. Cap Sud. "Sur Stavelot, si les enfants de primaire et maternelle prennent le Pédibus deux fois par semaine, cela équivaut à 20 000 km en voiture, soit la distance entre la Belgique et l’Australie", insiste un élu dans la vidéo qui date de juin 2022. L’idée a tout de suite plu à la Ville de Malmedy qui a emboîté le pas. De plus, Simon Grosdent travaillant dans les deux administrations au moment du lancement du projet, les démarches se sont avérées plus simples. Les deux Communes ont répondu à un appel à projets de la EMSR (Éducation à la mobilité et à la sécurité routière), qui dépend de la Région wallonne. Chacune a obtenu un montant de 12 500 euros qui leur ont permis "de demander le soutien de l’ASBL Tous à pied pour développer le projet. Elle s’est chargée de prendre contact avec les écoles en décembre. Les écoles ont bénéficié de deux animations en classe pour que les enfants puissent créer les lignes."

Outre l’exercice physique, ce moyen de transport favorise "la socialisation, l’apprentissage des dangers de la route et l’autonomie des enfants tout en réactivant la solidarité entre familles et générations. À travers le Pédibus, on rend aussi les enfants acteurs face au défi climatique", souligne la Ville de Malmedy. "Ce genre d’initiative peut aussi amener à sensibiliser les parents", ajoute l’échevine stavelotaine Nathalie Rentmeister (LB).

À noter que les différentes écoles participantes sont toujours à la recherche d’accompagnateurs ou de bénévoles. Si vous êtes intéressés, les écoles participantes sont, à Stavelot, l’Arahf et l’école Saint-Remacle ; à Malmedy, l’école du Centre, l’école des Grands-Prés et l’Arahf.