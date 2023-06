Le centre de Malmedy, et plus particulièrement la place Albert 1er, a fait un saut dans le temps pour revenir quelques décennies auparavant. Et pour cause, plusieurs dizaines de véhicules anciens étaient au rendez-vous du Todi So’l Vôye, le rassemblement bien connu de la cité du Cwarmê.

On pouvait y découvrir de très belles voitures comme des Porsche 911, diverses BMW, des Citroën 2CV sans oublier une magnifique Alpine A110 aux couleurs du RAC rally anglais. Mais Todi So’l Vôye, fait aussi la part belle aux tracteurs dont les propriétaires expliquaient avec plaisir la rareté de leur engin agricole d’exception.

Enfin, pour animer le tout, les organisateurs ont pu compter sur l’harmonie de la Fraternité qui a déambulé au son de diverses musiques. Mais aussi via quelques activités comme un concours du changement de roues à effectuer le plus rapidement possible.