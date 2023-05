O’Point Bar, bar à cocktails et à tapas à Malmedy

Derrière ce projet se trouve Amélie Godeau, ancienne tatoueuse. "On a vraiment eu un coup de cœur pour le lieu, explique la patronne. Tout s’est fait en 7 semaines. Je n’aime pas laisser traîner les choses." L’atmosphère et la décoration du bar, qui jouit d’une belle vue sur la nature malmédienne, ont été pensées sur le thème vintage et industriel. "Beaucoup de meubles et d’aménagements ont été réalisés par nous, ajoute-t-elle. J’hésitais entre le nom O’Point Bar et la Récup’mais j’ai finalement opté pour la première idée."