Lors de lu nut’du may, du Cwarmê ou encore de l’eveuye du sint-martin, on entend djoser wallon à Mâm’dî. Quoi de plus naturel donc que la fête aux langues de Wallonie y fasse étape pour la première fois en collaboration avec le Royal Club Wallon de Malmedy. "Nous organisons la 8e édition de la fête des langues de Wallonie dans le cadre de notre 125e anniversaire, détaille le président du RCW, Jacques Remy-Paquay. Pour nous, c’est vraiment l’année la plus appropriée pour le faire. On a pu compter sur la collaboration du comité de cette fête mais aussi de la ville de Malmedy qui nous a mis à disposition le Malmundarium. Car le wallon à Malmedy, il se vit, se chante, s’écrit peut-être encore plus qu’ailleurs."

Le Royal Club Wallon a concocté un chouette programme pour le public tout au long de ce samedi. "Nous avons eu un débat sur le wallon dans les médias et pour savoir comment renforcer cette présence du wallon dans les médias. Ensuite, nous avons voulu ouvrir aux Malmédiens. Nous avons la chance ici d’avoir des chorales que sont la Royale malmédienne, la Royale Union wallonne et la Royale Étoile de Chôdes. Plus une chorale d’enfants car nous insistons énormément sur l’aspect intergénérationnel de la transmission du wallon. Toutes ces chorales ont donc fait de petits concerts tout au long de l’après-midi." De plus, le Malmundarium était accessible gratuitement. "Cela permet aussi aux Malmédiens qui ne viennent pas spécialement au Malmundarium de le redécouvrir au travers de toutes les expositions qui y sont présentées."

Et le public a répondu présent en nombre. "On est particulièrement content. C’est un vrai succès de foule où on a fait salle comble pour toutes les activités." Désormais, il reste encore quelques surprises pour les 125 ans du RCW. "En septembre, on a une soirée pour les membres du club. Enfin, d’ici la fin d’année, nous éditerons un livre et un film nommé “ C’est Mâm’dî ” et qui reprend toutes les festivités du calendrier folklorique malmédien."