La zone de police Stavelot-Malmedy a besoin de vous !

La zone a donc lancé un questionnaire en ligne. Via toutes une série d’interrogations, elle espère avoir le retour des citoyens afin d’améliorer son service. "C’est un questionnaire qui a été réalisé dans le cadre d’un travail de fin d’étude de candidats gradés. On leur a lancé cette thématique, afin de voir ce qu’on peut changer."

Les agents se questionnent notamment sur l’accessibilité des commissariats et les heures d’ouverture. "L’accueil est ouvert sur six communes, mais il n’y a pas les mêmes besoins partout. Il n’y a par exemple plus de dépôts de plainte à Malmedy. Devrait-on ouvrir davantage là-bas et fermer, à certains moments, ailleurs ? On se pose aussi la question des horaires. Aujourd’hui, on fonctionne principalement avec du 8-17 heures. Mais devrait-on ouvrir sur le temps de midi ou en soirée pour permettre à tout le monde de venir ? Il y a également une réflexion sur la prise de rendez-vous pour déposer plainte, c’est un système qui pourrait fonctionner. On pourra tirer des conclusions grâce aux retours des citoyens. "

L’enquête restera en ligne encore une dizaine de jours, probablement jusqu’au 25 mai. Elle est accessible depuis la page Facebook de la zone de police Stavelot-Malmedy.