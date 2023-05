Le mini-golf de Malmedy a fait peau neuve

Catherine Schroeder, échevine des Travaux, détaille la nouvelle aire de jeux: "Nous avons acheté les jeux en béton et nous avons posé des dalles de gazon ainsi que des zones en pavés. Le parcours avec ses quinze obstacles est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux joueurs accompagnés d’enfants en poussette. Une nouvelle clôture a été posée. Le chalet d’accueil et le bar ont été rénovés. Le coût total de la rénovation est de 61 050 euros."

"C’est magnifique !"

Depuis sa réouverture, le golf est bien fréquenté. Natan et ses grands-parents l’ont testé. "J’aime bien le château et le passage du pont", disait le garçon, tandis que le grand-père appréciait le nouveau parcours: "Nous étions venus l’an dernier, la veille de la fermeture. La transformation de l’endroit est impressionnante, c’est magnifique !"

Le minigolf est ouvert tous les jours de congé, ainsi que le mercredi et le week-end de 10 à 18h (sauf les jours de pluie). Le prix d’entrée est de 3 euros pour les moins de 12 ans et les seniors, de 4 euros pour les adolescents de 12 à 18 ans ainsi que pour les groupes de minimum 8 personnes et de 5 euros pour les autres utilisateurs.