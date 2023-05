Un troisième Bonbon Caramel, cette fois du côté de Malmedy

Avec de nombreuses choses délicieuses à découvrir et déguster. "Il s’agit du même concept que dans les autres magasins. Nous avons juste en plus développé la possibilité de consommer sur place. Ainsi, nous avons 25 places à l’intérieur et 40 à l’extérieur. C’est donc une épicerie gourmande où tout ce qui est dans le magasin peut être immédiatement consommé. Il y a du sucré, du salé et avec une majorité de produits provenant de producteurs régionaux et artisanaux. Sans oublier évidemment quelques grandes marques incontournables. Et nous proposons aussi nos glaces avec notamment des freak-shakes, qui sont des milk-shakes évolués avec des donuts, de la chantilly, de la déco,… Enfin, on crée également des paniers gourmands personnalisés pour les différentes occasions."