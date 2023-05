Malmedy: le nouveau bâtiment du Relais pratiquement terminé

Le chantier a débuté en novembre 2021 et il arrive doucement au bout. Le centre de jour le Relais déménagera rue des Grands Prés dans les prochains mois. "L’intérieur du bâtiment vient d’être terminé, précise Roland Villers, administrateur du Relais. On vient de commencer les raccordements pour l’électricité, l’eau et le téléphone." Il reste encore quelques petits travaux à réaliser, notamment au niveau de l’extérieur. "Tout ce qui est pavement sera fait la semaine prochaine. On doit aussi planter des semences, mais la météo n’est pas idéale. Enfin, il y a quelques ajustements à faire au niveau du bardage en bois."