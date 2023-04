GP de Francorchamps: la Cour constitutionnelle donne raison à Stavelot et Malmedy

La Cour avait été saisie d’une question préjudicielle posée en avril 2022 par la Cour d’appel de Mons à propos d’un un règlement-taxe sur les spectacles et divertissements pour les années 2005 et 2006 adopté par les villes de Stavelot et de Malmedy. Ces deux villes réclament à la société Didier Defourny Formula 1 (DDF1, aujourd’hui en faillite), qui organisait le Grand Prix de Spa-Francorchamps, le paiement d’une taxe sur les revenus des spectacles et divertissements. Ce règlement prévoyait que la taxe était due sur le montant intégral des recettes hors TVA et disposait qu’en cas de spectacle se déroulant à la fois sur son propre territoire et sur le territoire d’une commune voisine, la taxe est due à la commune à hauteur de 50%.

Les deux communes réclament donc près de 1,4 million d’euros à DDF1, qui contestait ce montant.

Après que le tribunal de première instance de Liège eut annulé ces taxes, la Cour d’appel de Liège a donné gain de cause aux villes de Stavelot et de Malmedy. Toutefois, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Liège et l’affaire a été renvoyée à la Cour d’appel de Mons.

Celle-ci demandait à la Cour constitutionnelle si l’article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992) viole l’autonomie constitutionnelle fiscale des communes, en ce qu’il interdit à celles-ci de taxer les recettes brutes des spectacles organisés sur leur territoire.

Dans un arrêt rendu jeudi, la Cour juge que, dans une telle interprétation, cet article limite le pouvoir fiscal des communes au-delà de ce qui est nécessaire. Dans cette interprétation, cette disposition viole l’article 170, § 4, alinéa 2, de la Constitution. La Cour précise toutefois que l’article 464, 1° du CIR 1992 peut aussi être interprété comme ne contenant pas une telle interdiction. Dans cette dernière interprétation, l’article 464, 1° du CIR 1992 est constitutionnel, a-t-elle souligné dans un communiqué.