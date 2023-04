L’avenue du Pont de Warche à Malmedy en sens unique dès mardi

Le chantier avenue du Pont de Warche, à Malmedy, entrera dans sa deuxième phase dans quelques jours. Dès ce mardi 11 avril, l’avenue sera mise en sens unique, de 7h à 17h, et ce jusqu’au 14 avril. Une déviation sera mise en place pour les véhicules circulant vers le centre de Malmedy, via le zoning industriel, la route de Falize et la rue Henri Bragard pour retrouver l’avenue des Alliés en tournant à droite en direction du centre. "Nous demandons aux usagers de respecter la signalisation installée, notamment les limitations de vitesse pour la sécurité de la circulation mais aussi la quiétude des riverains", indique la Ville de Malmedy sur ses réseaux sociaux.