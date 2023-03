"Depuis quelques semaines, c’est à qui fera le plus beau papillon ! " Edelgard Sondern a tricoté des dizaines de petits papillons en laine, avec son groupe Tricot citoyen. Cette initiative, lancée en janvier 2022, regroupe aujourd’hui une quinzaine de membres, qui se retrouvent tous les vendredis à la bibliothèque de Malmedy. Ensemble, ils tricotent, mais pas seulement. L’idée c’est surtout de se retrouver pour discuter. "C’est un lieu de rencontre, de partage et d’échange où l’on va questionner ce que l’on vit ou ce qu’on voit dans l’actualité, explique Shan Hsia, secrétaire régionale des Équipes Populaires Verviers, qui coordonne le projet. Le fil conducteur de ces questionnements tourne autour de la pauvreté et en particulier sur le sans-abrisme."

Les papillons seront accrochés aux arbres devant la Cathédrale, ce vendredi, à 14 heures. ©Romain RIXHON

Les tricoteuses ont ainsi proposé plusieurs projets solidaires, mais cette fois-ci, elles ont surtout eu envie d’égailler le centre-ville, via du tricot urbain. Depuis le mois de février, elles confectionnent des petits papillons en laine. "On a fait ça avec beaucoup de joie, dans l’esprit d’embellir la ville, de faire un petit coucou au printemps. Et puis derrière ce projet, il y a aussi la chanson de Bénabar qui dit qu’un battement d’ailes d’un papillon peut provoquer de grandes choses dans le monde. Malmedy ne va pas bouleverser le monde mais c’est un petit début", ajoute Edelgard dans un sourire.

Près de 200 papillons seront ainsi accrochés aux arbres place du Châtelet, devant la Cathédrale, ce vendredi 31 mars après-midi. Ils devraient y rester plusieurs mois, probablement jusqu’à l’hiver prochain.