La question à...Catherine Schroeder (Malmedy) : quand les enfants pourront-ils entrer dans la nouvelle école des Grands Prés ?

Ça touche à sa fin. On est en train de travailler sur les abords. Pour tout ce qui est pelouse, tarmac et pavés, c’est en train d’être terminé. À l’intérieur, ce sont les finitions, la peinture notamment.

La nouvelle école des Grands Prés sera plus moderne, avec des classes lumineuses et une cour végétalisée. ©Philippe Labeye

Bientôt prêt pour le déménagement ?

On espère l’organiser, au plus tard, pendant les vacances d’été et au plus tôt, durant les vacances de printemps, mais là, on est vraiment optimiste. L’idée c’est de prévoir la rentrée scolaire de septembre dans la nouvelle école.

Au niveau de la logistique, comment ça va se passer ?

Ça va surtout dépendre du temps qu’on aura. La préparation en amont sera aussi importante. C’est comme lorsqu’on déménage une habitation. Quand les cartons sont prêts avant, ça va assez vite. Si on a uniquement deux semaines au printemps pour déménager, il faudra tout préparer. Si on profite des vacances d’été, là on aura un peu plus de temps. On pourra aussi aménager les classes et déjà installer la décoration. Au niveau du personnel, il faudra des ouvriers car on va devoir déménager tout le mobilier scolaire, les tableaux etc. Il y aura également du mobilier neuf à installer. Les institutrices viendront probablement nous aider pendant leur congé. Il faudra que tout soit prêt pour l’arrivée des enfants.

Combien de classes y a-t-il à aménager ?

En maternelle, au rez-de-chaussée, il y a trois classes, un local pour la sieste et un espace bibliothèque et théâtre. Pour les primaires, à l’étage, il y a quatre classes et une classe pour l’accueil extrascolaire, mais qui deviendra très vite une classe à part entière car le nombre d’élèves a augmenté depuis le début de la construction. Ce local sera donc rapidement utilisé comme une classe.