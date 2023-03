L’auberge de jeunesse de Bévercé rouvre ce mardi, la contamination aurait été causée par un virus

Vendredi dernier, une trentaine d’adolescents de l’institut Notre-Dame de Thuin a vaient en effet commencé à présenter les signes d’une intoxication et certains avaient dû être hospitalisés (ils sont tous sortis de l'hôpital depuis). "Il y a eu des cas aussi à l’école d’Ixelles, qui est venue à l’auberge avant celle de Thuin, mais on ne connaît pas le nombre parce qu’ils n’ont pas fait la déclaration dès le départ.. Il n'y a pas eu d'hospitalisation"

La cause reste encore inconnue à ce stade, la SWDE a écarté ce samedi la contamination de l’eau. Des prélèvements réalisés sur place par l’Afsca doivent encore parler. L’AVIQ qui suit le dossier, penche vers une contamination au Norovirus qui provoque ces symptômes: diarrhée, fièvre, vomissements…

La porte-parole de l'AVIQ glisse quelques recommendations élémentaires pour éviter la propagation de ce Novovirus : " Se laver les mains à l’eau et au savon, le gel hydroalcoolique ne suffit pas, quand on va aux toilettes, quand on prépare à manger, quand on sert des repas,… et laver toutes les surfaces de contact. Et quand on est malade, il faut rester chez soi et éviter de contaminer les autres, ne pas préparer à manger pour d’autres personnes et éviter le contact avec des personnes à la santé fragile,.... Et cela jusqu’à 3 jours après les derniers symptômes!"