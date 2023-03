Le parcours de Pierre Rapsat au cœur d’une expo au Malmundarium (photos & vidéo)

Le cloître de l’ancien monastère bénédictin de Malmedy accueille à partir de ce samedi 11 mars 2023 une nouvelle exposition sur le chanteur verviétois, emporté par un cancer il y a un peu plus de vingt ans. "C’est un artiste régional qui a eu quand même une renommée en Belgique, surtout francophone, cela nous paraissait indispensable de lui rendre hommage, d’autant que ses chansons restent encore aujourd’hui largement diffusées sur les ondes radio ! Certaines, des gros tubes déjà à l’époque comme Ensemble, Les rêves sont en nous, s ont des chansons intemporelles. Elles n’ont pas pris une ride !", avance celle qui est en charge des expositions.

Images et objets de collectionneurs

Le parcours de Pierre Rapsat a été restitué aussi bien par des textes que par des images et des objets. "L’équipe a créé l’exposition de A à Z: depuis les recherches, l’écriture de textes, la mise en page... Jusqu’à l’achat des clous et des vis (rires). On a d’abord contacté la famille, puis on a travaillé avec des collectionneurs et certains photographes de l’époque."

Affiches de concerts, tickets, discographie presque complète, cassettes… et la dernière guitare du musicien, enrichissent le récit. L’expo donne vie également au parcours du Verviétois avec de grands tirages photos en noir et blanc. "On a aussi recréé une scène sur laquelle on projette son dernier concert à Bruxelles (NDLR: au Cirque royal le 28 avril 2001, lire ci-dessous). " Et la visite se fait bien évidemment avec la musique de l’artiste en fond sonore.

©EdA LABEYE Philippe

©EdA LABEYE Philippe

Tout en livrant quelques éléments de la vie privée de Pierre Rapsat (sa naissance dans une famille de chanteurs, son mariage avec Marie-Ange dite Micky, la naissance de son fils Thomas qu’il a suivi dans la région au bord des terrains de basket…), cette rétrospective décrit un artiste passionné, qui alliait avec habileté la poésie de la langue française et le rock. "Il avait un talent indéniable d’écriture, de composition et surtout de prestation sur scène. C’était là son endroit de prédilection, c’est là où il se donnait vraiment à 100% !"

Intitulée Les rêves sont en nous, du nom d’une des chansons bien connues de son dernier album Dazibao sorti en 2001, l’exposition sera visible jusqu’au 1er octobre.

Elle sera également complétée en parallèle par deux concerts en 2023, dont les informations suivront.