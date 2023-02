Les Ardennais et Ardennaises se sont élancés dans une joyeuse farandole dès 14 heures, ce mardi 21 février 2023. C’est par centaines qu’ils ont envahi les rues de la cité en suivant les rythmes endiablés de l’Émulation. La noce villageoise a uni Anne et Olivier et la suite s’est montrée à la hauteur de cet événement annuel.

Du côté de la Fraternité, Gérald Evrard a fait revivre musicalement le Sotê, donné un coup de fouet à la chanson française et pimenté le tour avec un petit accent espagnol. Les Grossès Tièsses de la Mesnie, un templier, des Plops et des grands paons accompagnés par plus de déguisés que les autres années ont déambulé en dansant sur les musiques entraînantes de l’Orphée. Les musiciens de l’Écho, passant d’un égal bonheur des musiques du Mississipi à celles du pays du soleil levant ont assuré l’ambiance dans les rues.

Les larmes du soir

Après le brouhaha vécu en ville durant l’après-midi, tout ce "petit" monde s’est retrouvé à 19 heures, à proximité de la place Albert 1er. Les autorités, dont l’omniprésent Trouv’lè qui a joué son rôle à merveille, les présidents de sociétés et leurs invités ont bouté le feu au bûcher dressé le matin. L’adieu à la Haguète écrit par Patrick Alard, Alex Gamby et Paul Chevolet a fait frissonner tous les carnavalisants qui se rendaient bien compte qu’ils vivaient les derniers instants de la 563e édition du Cwarmê. Patrick Alard s’est donc adressé à la Haguète: "Trois ans sans toi, quel ennui ! Quel bonheur de revoir tes plumes ! Les déguisés ont fait"ribote"durant quatre jours, merci d’être revenue, tu avais un peu quitté le nid. Sans toi, notre bon carnaval n’est rien. Buvons un verre entre Malmédiens. N’oublie pas de revenir l’an prochain, Au revoir ma chère Haguète."